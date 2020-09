Covid-Testreihe bei Innviertler Fleischverarbeiter: Ergebnisse am Montag

Die oberösterreichischen Gesundheitsbehörden haben am Sonntag 49 neue Fälle (Stand 15 Uhr) registriert.

Rund um einen Paketdienstleister im Bezirk Linz-Land wurden erneut positive Tests gemeldet, insgesamt sind es mittlerweile 112 Fälle. In den nächsten Tagen wird es dort eine zweite Testreihe geben.

Die Ergebnisse der Tests in einem Fleischverarbeitungsbetrieb im Bezirk Ried sollen bis Montagabend vorliegen. Bisher gibt es sieben bekannte Corona-Fälle bei Beschäftigten des Unternehmens. In Oberösterreich stieg die Zahl der aktiven Fälle am Sonntag auf 725 Personen. Bundesweit wurde am Sonntag die 8000er-Marke überschritten.

An Oberösterreichs Schulen wurden - wie berichtet - bisher zwölf Betroffene bestätigt. Elf Schüler und eine Lehrkraft wurden positiv getestet. Laut Krisenstab sind zehn Standorte betroffen.

