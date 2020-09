Mehr als 100 Neuinfektionen in Oberösterreich

Im Klinikum Freistadt ist ein 82-jähriger Patient mit Vorerkrankungen mit oder an den Folgen des Virus verstorben. Die Zahl der Todesopfer in Oberösterreich seit Ausbruch der Pandemie erhöht sich damit auf 69.

Unter den bekannt gewordenen neuen Fällen sind auch sieben positiv getestete Mitarbeiter eines Fleischverarbeitungsbetriebs im Bezirk Ried im Innkreis. Im Lauf des Sonntags und Montags werden alle Beschäftigten getestet, teilten die Gesundheitsbehörden des Landes Oberösterreich mit.

Beim Cluster rund um einen Paketdienstleister aus dem Bezirk Linz-Land gibt es mittlerweile 109 Infektionen, 54 Mitarbeiter und 55 Folgefälle. Die Belegschaft wird voraussichtlich kommenden Montag erneut getestet. Stabil ist die Lage bei einem Cluster rund um eine Moschee in Freistadt, es bleibt bei 45 Fällen.

An oberösterreichischen Schulen gab es am Freitag elf bekannte Nachweise bei Schülern und einen bei einem Lehrer. Auf Reiserückkehrer sind neun der 108 Neuinfektionen zurückzuführen. In drei Alten- und Pflegeheimen sind insgesamt drei Mitarbeiter infiziert. Insgesamt wurden am Freitag in Oberösterreich 1.413 Tests durchgeführt. Die meisten aktiven Fälle gibt es zur Zeit in den Bezirken Linz-Stadt, Linz-Land und Vöcklabruck.

