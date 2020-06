Coronavirus: Ein neuer Todesfall in Oberösterreich, 125 Personen in Quarantäne

Auch wenn in Oberösterreich Dienstagnachmittag nur noch 22 Personen akut an Covid-19 erkrankt waren, hat der Krisenstab einen neuen Todesfall gemeldet. Ein 61-jähriger Mann mit Vorerkrankungen aus dem Bezirk Freistadt ist an oder mit Corona gestorben. Damit stieg Zahl der Toten in Oberösterreich auf 61.

Coronavirus: Aktuelle Zahlen und Daten auf einen Blick

Im Spital befand sich nach wie vor kein Corona-Intensivpatient mehr, drei Kranke werden noch auf der Normalstation behandelt. In Quarantäne waren Dienstagnachmittag 125 Personen.

