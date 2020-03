Corona: Zweiter Todesfall in Oberösterreich

Samstagabend wurde der Hausärztliche Dienst des Roten Kreuzes zu einem Haus im Bezirk Linz-Land gerufen. Ein 53-jähriger Mann, der bereits seit mehreren Tagen unter Atembeschwerden gelitten hatte, war an einem Herzstillstand gestorben. Da der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion bestand, wurde von dem Toten ein Abstrich genommen: Das Ergebnis war positiv. Wie auch jene 27-jährige Frau, die vergangenen Mittwoch nach einer Coronavirus-Infektion verstorben war, litt der 53-Jährige an Vorerkrankungen.

Fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus waren am Wochenende zu beklagen: Ein 82-Jähriger mit massiver Grunderkrankung starb im Landesklinikum Melk in Niederösterreich, in Mödling starb eine schwer kranke 68-Jährige. In Wien starben zwei 81-Jährige, eine Frau und ein Mann. Sonntagmittag meldete auch das Land Kärnten den ersten Todesfall: Im Klinikum Klagenfurt starb ein 65-jähriger Patient mit schweren Vorerkrankungen.

Forscher: Kurve flacht ab

Österreichweit stieg die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen auf 3244 an (Stand, Sonntag, 15 Uhr). Die meisten Fälle gibt es mit 644 nach wie vor in Tirol. Gleich dahinter folgt bereits Oberösterreich mit 628 bestätigten Fällen.

Die von der Regierung verhängten Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus zeigen – mit entsprechender Zeitverzögerung – aber bereits Wirkung: Laut Forschern des Complexity Science Hub (CSH) Vienna würden die Fallzahlen seit 12. März vom exponentiellen Wachstum abweichen. (geg)

