Corona: Weniger Anzeigen trotz schönen Osterwetters

Bis zum Wetterumschwung am Montagnachmittag brachte das Osterwochenende strahlenden Sonnenschein. Dennoch scheinen die Österreicher sich diesmal disziplinierter an das Covid-19-Maßnahmengesetz gehalten zu haben als am Wochenende davor.

Laut Detlef Polay, Sprecher des Einsatzstabes im Innenministerium, wurden am Karsamstag und Ostersonntag etwa 1500 Menschen in Österreich angezeigt. Das Wochenende zuvor waren es rund 2300 Anzeigen gewesen.

Strafzettel bei Verstößen

Seit Inkrafttreten des Covid-19-Maßnahmengesetzes am 16. März wurden bisher 23.837 Menschen wegen Missachtung der Covid-19-Bestimmungen angezeigt. Die weitaus meisten Verstöße gibt es in den Ballungsräumen. Auf Wien entfallen allein etwa 8000 Anzeigen. Seit Samstag darf die Polizei bei Verstößen gegen gewisse Maßnahmen auch Organmandate ausstellen. Wer ab heute in Geschäften etwa Mund und Nase nicht mit Maske oder Schal bedeckt, dem droht eine Strafe von 25 Euro. Bei anderen Verstößen sind 50 Euro fällig. Das betrifft das Nichteinhalten der Ausgangsbeschränkungen oder das Betreten von Gebieten, die unter Quarantäne gestellt worden sind. "Bis jetzt wurden Übertretungen mit Anzeigen geahndet, nun kommt eine neue Möglichkeit hinzu", sagt ein Sprecher des Ministeriums.

Arbeiten an Neuer Donaubrücke

Unterdessen nimmt die Bautätigkeit wieder Fahrt auf. Seit vergangener Woche wird an den Asfinag-Brückenbaustellen in Linz (Westring und voest-Brücke) wieder gearbeitet. Ab Mittwoch dieser Woche wird auch an der Neuen Donaubrücke in Linz weitergearbeitet, sagt der Linzer Vizebürgermeister Markus Hein (FP). Schon heute laufen an den Baustellen des Landes Oberösterreich die Arbeiten wieder an, wie Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) ankündigten.

In Linz wurde auf der Landstraße bereits mit der Straßenbahn-Gleisbettsanierung zwischen Goethekreuzung und Bismarckstraße begonnen. Nach dem Schienenersatzverkehr am Osterwochenende fahren die Linzer Straßenbahnlinien heute wieder ungehindert – und das, wie berichtet, in einem dichteren Takt als in den vergangenen Wochen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Manfred Haimbuchner

Polizei

Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.