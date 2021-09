Cluster bei Rieder Messe: Elf Besucher positiv

RIED IM INNKREIS. Selten habe es bei der Rieder Messe und dem Volksfest eine höhere Anzahl an durchschnittlichen Besuchern pro Tag gegeben, sagte Messedirektor Helmut Slezak vergangenen Montag. Mehr als 100.000 seien es an vier Messe- und fünf Volksfesttagen insgesamt gewesen.

Zumindest ein Drittel hat sich ordnungsgemäß registriert. Denn Mittwochabend klingelte bei 32.000 Menschen das Telefon und eine Kurznachricht erschien auf dem Display. Der Absender: das Land Oberösterreich. Der Inhalt: eine Warnung.

"Auf der Messe Ried befanden sich Covid-positive Personen. Bei Symptomen melden Sie sich umgehend bei 1450! Nutzen Sie die Testmöglichkeiten. Bleiben Sie gesund!", stand in der Mitteilung.

"Spiegelbild der Gesellschaft"

Die Fallhäufung bei der Rieder Messe beläuft sich derzeit auf elf Personen. Tendenz: steigend. "Die erste Covid-Station ist bereits voll. In den nächsten Tagen werden wir eine weitere öffnen müssen", sagt Thomas Winter, Leiter der Covid-Station am KH Ried. "Es sind auch etliche jüngere Patienten mit schweren Verläufen bei uns im Krankenhaus, die nicht geimpft sind." Er fürchte, dass die Auswirkungen der Rieder Messe in zwei bis drei Wochen massiv zu spüren sein würden.

Für Messedirektor Slezak sei die Großveranstaltung "ein Spiegelbild der Gesellschaft". Dass es zu Corona-Fällen kommt, sei nicht unwahrscheinlich, aber bedauerlich. Messe und Volksfest seien unter behördlichen Auflagen abgelaufen. (geg, tst)