Bis zu zehn Leute dürfen ohne 2G-Nachweis feiern

Wie zu Weihnachten wird der Lockdown für Ungeimpfte auch von Silvester auf den Neujahrstag gelockert. Menschen ohne gültigen 2G-Nachweis dürfen außer Haus gehen, um zu feiern. Bis zu zehn Personen dürfen unabhängig vom 2G-Nachweis in geschlossenen Räumen zusammenkommen. Sind alle geimpft bzw. genesen, dann dürfen bis zu 25 Personen an einer Privatparty teilnehmen. Achtung: In Innenräumen gilt die Maskenpflicht.

Die Gastronomie, in der natürlich weiterhin die 2G-Regel gilt, schließt um 22 Uhr. Danach ist ein Take-away-Verkauf möglich. Alkoholische Getränke dürfen nur in verschlossenen Flaschen bzw. Dosen verkauft werden.

Wie berichtet sind die offiziellen Silvesterfeiern großteils abgesagt, auch auf die öffentlichen Feuerwerke wird verzichtet. Wegen der sich ausbreitenden hochansteckenden Omikron-Variante wird dringend empfohlen, sich vorsichtig und verantwortungsvoll zu verhalten.

Die Zahl der Menschen, die sich in Oberösterreich nachweislich mit der Omikron-Variante infiziert haben, ist von vorgestern auf gestern sprunghaft von 99 auf 236 angestiegen. 65 von ihnen sind bereits genesen. Die gute Nachricht: Wie der Krisenstab des Landes gestern mitteilte, gab es unter den Omikron-Infizierten niemanden, der oder die ein Krankenhausbett benötigte.

Nur leicht gestiegen ist von Mittwoch auf Donnerstag die Zahl der Neuinfektionen: von 420 auf 435. Gestern betrug die Zahl der Infizierten in Oberösterreich 3197. Stabil blieben die Belagszahlen in den Krankenhäusern. 65 lagen auf einer Normalstation, 54 benötigten eine intensivmedizinische Behandlung. Todesfälle wurden in Oberösterreich gestern keine gemeldet. Bundesweit wurden zwölf weitere Todesfälle registriert. Oberösterreich weist vor dem Jahreswechsel eine Sieben-Tage-Inzidenz von 130 auf, das ist der bundesweit niedrigste Wert. Die durchschnittliche Inzidenz beträgt in Österreich 186, am höchsten ist sie in Tirol mit 308, dahinter Wien mit 240. Die aktuelle R-Zahl wurde von AGES und der Technischen Uni Graz berechnet: Sie beträgt 0,91 und liegt damit unter der kritischen Zahl eins. Vor einer Woche war die R-Zahl mit 0,81 ausgewiesen worden.

Lockdown verlängert

Der Lockdown für Ungeimpfte gilt dann ab 2. Jänner wieder. Gestern ist diese Maßnahme bis 10. Jänner verlängert worden. Das wurde gestern vom Hauptausschuss des Nationalrates mit den Stimmen von VP, Grünen und SP beschlossen. Beschlossen wurde auch, dass alle Impfzertifikate, die aufgrund einer Einmalimpfung ("Johnson & Johnson") ausgestellt worden sind, mit 3. Jänner ihre Gültigkeit verlieren.