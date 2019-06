Beste Umweltprojekte werden prämiert

Der Energy Globe ist einer der renommiertesten Umweltpreise der Welt. Der vom Oberösterreicher Wolfgang Neumann ins Leben gerufene Preis hat in den vergangenen Jahrzehnten eine globale Karriere hingelegt. Inzwischen wird er weltweit in 187 Ländern verliehen.

Am Mittwoch werden im Power-Tower der Energie AG in Linz die besten Projekte aus Österreich prämiert. Der Veranstaltungsort ist kein Zufall. "Die Energie AG hat die Nachhaltigkeit in ihrer DNA. Wir haben den Energy Globe von Beginn an unterstützt", sagt Generaldirektor Werner Steinecker.

Verliehen wird der Preis in den Kategorien Erde, Feuer, Wasser, Luft, Jugend und Sustainable Plastics.

Energy-Globe-Gründer Neumann hat durch den Umweltpreis einen wahren Datenschatz angehäuft. Mehr als 25.000 Umweltprojekte liegen in seiner Datenbank auf Abruf bereit. "Für praktisch jedes Umweltproblem gibt es bereits eine Lösung", sagt Neumann. Nun gehe es darum, diese Daten auch zugänglich zu machen: "Wir müssen es schaffen, dieses Know-how auch in die Dritte Welt zu bringen."

Anfang November werden die weltweiten Gewinner des Energy Globes gekürt. Diese Verleihung wird in der finnischen Stadt Espoo in der Nähe von Helsinki stattfinden. Die 275.000 Einwohner zählende Stadt wurde von den Vereinten Nationen zur "nachhaltigsten Stadt der Welt" gekürt.

