Bein abgebunden: Unfallzeuge rettete verletztem Motorradfahrer das Leben

Mehrere schwer verletzte Motorradfahrer sind nach Unfällen am Wochenende zu beklagen. Für einen 73-jährigen Motorradlenker endete gestern seine Fahrt auf der Mondseestraße in St. Gilgen aber tödlich: Der Salzburger war gestürzt und auf der Gegenfahrbahn gelandet, nachdem er vor einer Kolonne überraschend hatte abbremsen müssen. Er wurde dabei von einem entgegenkommenden Pkw eines 23-jährigen Deutschen erfasst. Der 73-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Einen Schutzengel dürfte hingegen ein 54-jähriger Deutscher gehabt haben, der bereits Freitagmittag bei einem Überholmanöver in Uttendorf (Bezirk Braunau) auf der B147 in Richtung Burgkirchen frontal mit einem portugiesischen Lkw kollidiert war. Der 54-Jährige wurde dabei gegen die Leitplanke geschleudert, wo er mit schweren Verletzungen liegen blieb. Zum Glück für den Deutschen begann ein Unfallzeuge sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen, band dem Schwerverletzten das stark blutende linke Bein ab und rettete so das Leben des Motorradfahrers, der nach der Erstversorgung ins Braunauer Krankenhaus gebracht wurde. Der 58-jährige Lkw-Lenker aus Portugal erlitt einen Schock.

25 Meter weggeschleudert

In Nußbach überschlug sich am Samstag gegen 21.30 Uhr ein 48-jähriger Zweiradlenker aus dem Bezirk Kirchdorf, nachdem er gegen einen Entwässerungsdeckel des Straßengrabens geprallt war. Zuvor war der Mann von der Fahrbahn abgekommen und etwa 50 Meter den Graben entlang gefahren. Das Motorrad wurde rund 25 Meter weit weggeschleudert. Der schwer verletzte, nicht ansprechbare Kirchdorfer wurde ins Klinikum Wels gebracht.

Am Hengstpass war Freitagabend der Notarzthelikopter C15 im Einsatz. Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt war mit dem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und in den Laussabach gestürzt. Der Mann konnte sich noch selbst ans Ufer retten, danach leisteten vorbeikommende Motorradfahrer Erste Hilfe. Der schwer verletzte Mühlviertler wurde ins LKH Steyr geflogen.

Ein weiterer Mühlviertler war bereits Stunden zuvor auf der Haslacher Landesstraße mit seinem Leichtmotorrad gestürzt. Der 28-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach schlitterte in ein Feld und wurde schwer verletzt.

In Oftering (Bezirk Linz-Land) übersah Freitagabend eine 44-Jährige aus Bayern beim Abbiegen einen entgegenkommenden Motorradlenker. Der 56-jährige Eferdinger wurde verletzt und ins Kepler-Klinikum geflogen.

Unfälle mit Motorrädern gab es auch in angrenzenden Bundesländern. Am Samstag waren bei der Kollision zweier Motorräder im Bezirk Scheibbs zwei Schwerverletzte zu beklagen. Ein Ehepaar (59, 51) war an einer Kreuzung auf das vor ihnen befindliche Motorrad aufgefahren. Sie wurden in Spitäler gebracht. Gleich vier Verletzte forderte am Samstag ein Motorradunfall im Bezirk Liezen: Ein Biker (64) war gegen ein Auto geprallt und über eine Brücke in den angrenzenden Bach gestürzt.