Bei Einbruch zu laut: 20-Jähriger erwischt 

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Perg warf am gestrigen Sonntag um 22 Uhr in Grein zwei faustgroße Steine durch die Auslagescheibe eines Einkaufsmarktes, um in das Objekt gelangen zu können.

Durch den verursachten Lärm wurde eine Nachbarin auf den Einbruch aufmerksam und verständigte die Polizei. Nachdem zwei Streifen zum Tatort fuhren, konnten die Polizeibeamten im Zuge der Fahndung im Nahbereich den Täter blutverschmiert und teilweise noch mit Glassplitter an der Jacke antreffen.

Der 20-Jährige gestand noch vor Ort den Einbruchsdiebstahl, worauf die Beamten die Festnahme aussprachen. Nach der Vernehmung führte der Bursch die Beamten zu den erbeuteten Gegenständen, welche er im Bahnhofsbereich versteckt hatte. Dabei handelte es sich um mehrere Packungen Süßigkeiten im Wert von ca. 30 – 50 Euro. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Der 20-Jährige wird er Staatanwaltschaft Linz angezeigt.

