Autolenker fuhr gegen Supermarkt

Wie die Polizei berichtete, verlor ein 28-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Wels-Land auf der B139 die Beherrschung über seinen Wagen.

In einer Linkskurve kam er rechts von der Straße ab, überfuhr einen Leitpflock, schoss über den Gehsteig eine Böschung hinunter, durchstieß eine Gartenhecke und prallte am Ende gegen die Säule eines Supermarktes. Der Fahrer war nicht angegurtet, er fiel zwar in den Airbag, prallte dann aber mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Ein Taxifahrer rief sofort die Rettung. Der Unfalllenker wurde ins Spital eingeliefert.

