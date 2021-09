Ausreisekontrollen in Braunau: Lückenlos kontrollieren kann man nicht

Die angekündigten Ausreisekontrollen sind voll im Gang. „Wir wechseln immer wieder die Standorte, weil man lückenlos nicht kontrollieren kann“, sagt Michael Babl, Sprecher des Landespolizeidirektion. Die ersten Erfahrungswerte sind positiv: „Die Leute reagieren sehr verständnisvoll und geben den anwesenden Kamerateams gerne Interviews“, sagt Babl.

"Bevölkerung gut informiert"

An der Bundesstraße 141 in der Ortschaft Au wurden die Kontrollen von acht Polizeibeamten aus dem Bezirk und zwei Bundesheer-Angehörigen durchgeführt. „Es regt sich niemand auf. In den 20 Minuten, in denen ich dort war, hatte jeder einen Impfnachweis oder einen Covid-Test mit. Die Stimmung ist relativ gut. Die Verzögerungen aufgrund der Kontrollen sind minimal“, schildert OÖN-Mitarbeiter Laci Vorich.

Die ersten Kontrollen auf „genesen, getestet, geimpft“ (3-G-Nachweis) seien in guter Kooperation mit der Bevölkerung abgelaufen, berichtet auch das Bundesheer. Die Menschen seien gut informiert. Es kam allerdings zu ersten Rückweisungen, da kein entsprechender Nachweis vorgezeigt werden konnte.

„Die Zusammenarbeit mit der Polizei und der Bezirkshauptmannschaft funktioniert hervorragend. Das Verhalten der Bevölkerung ist vorbildlich und die Bevölkerung sieht die Notwendigkeit des Einsatzes ein", sagt Brigadier Dieter Muhr, Militärkommandant von Oberösterreich.

Ausreisekontrollen bereits im April

Nicht zum ersten Mal sind die Braunauer mit Ausreisekontrollen konfrontiert. Schon im April mussten all jene, die den Bezirk verlassen wollten, für kurze Zeit einen gültigen 3G-Nachweis vorlegen. Ausgenommen davon sind u.a. Kinder unter zwölf Jahren, Schüler sowie Personen mit unaufschiebbaren Behörden- und Gerichtsterminen. Der Hochinzidenzerlass des Bundes trat in Kraft, weil die Sieben-Tage-Inzidenz zu hoch ist, die oberösterreichische Intensivbettenbelegung die erste kritische Hürde überschritten hat und die Impfquote am Freitag noch knapp unter 50 Prozent lag. Die Ausreisekontrollen werden beibehalten, solange die Sieben-Tage-Inzidenz mehr als 200 beträgt. Diese liegt aktuell bei 356.

Braunaus Bezirkshauptmann Gerald Kronberger hofft, dass die 50-Prozent-Hürde beim Impfen bald erreicht wird: „Ansonsten können die Kontrollen noch mehrere Monate dauern.“