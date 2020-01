Ausgeraubt: Polizei sucht weitere Opfer von Jugendbande

Wie berichtet, bestand die Bande aus rund 20 Mitgliedern. Die Haupttäter würden nun laut Polizei in U-Haft sitzen. Die Festnahmen fanden bereits Mitte Dezember des Vorjahres statt. Bei den festgenommen Burschen handle es sich um einen türkischen, ein bosnischen, zwei kosovarische sowie drei österreichische Jugendliche.

Nun sucht die Polizei nach wie vor jenes Raubopfer, das bereits im vergangenen Frühjahr zur Zeit des Urfahraner Jahrmarktes von zwei Bandenmitgliedern ausgeraubt wurde. Das Duo hatte dabei eine Faustfeuerwaffe verwendet. Es wird ersucht, sich bei der Polizei in Enns (Tel. 0 59133/4132) zu melden.

Aufgrund der Berichterstattung hatte sich bereits ein weiteres Raubopfer bei der Polizei Enns gemeldet. Wie der 19-Jährige gegenüber der Polizei angab, wurde er am 5. Oktober 2019 in Linz auf dem Nachhauseweg vom Urfahraner Jahrmarkt im Bereich der ehemaligen Eisenbahnbrücke von mehreren Tätern ausgeraubt. Sie hielten ihm ein Klappmesser vor. Die von ihm identifizierten Täter erbeuteten eine geringe Menge Bargeld und eine Armbanduhr, teilte die Polizei am Dienstag mit.

