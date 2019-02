Aus für die Almen? Tiroler Urteil erzürnt Bauern

INNSBRUCK/LINZ. Wegen tödlicher Kuhattacke soll Landwirt 490.000 Euro zahlen. Bauernvertreter protestieren, Juristen beruhigen.

Vorsicht: Begegnungen mit Kühen können gefährlich sein. (Symbolbild) Bild: Volker Weihbold

490.000 Euro soll Landwirt Reinhard P. aus Neustift im Tiroler Stubaital Tirol zahlen: "Schadenersatz" für ein Menschenleben. Am 28. Juli 2014 hatte seine Mutterkuh-Herde auf einer öffentlichen Straße in einem Wandergebiet im Pinnistal, einem Seitental des Stubaitals, eine 45-jährige Deutsche attackiert und getötet.

Vor zwei Wochen ging der Zivilprozess am Landesgericht Innsbruck zu Ende, gestern wurde dem Landwirt das schriftliche Urteil zugestellt. Er hatte an der Stelle – in der Nähe befindet sich auch ein gut besuchtes Gasthaus – zwar ein Warnschild aufgestellt, auf eine Einzäunung aber verzichtet. Am Unglückstag war gegen 14.30 Uhr eine Familie mit vier Kindern und zwei Hunden vorbeigegangen. Das hatte die Herde laut Urteil in Aufregung versetzt. Gegen 15 Uhr passierte dann die 45-Jährige mit ihrem Hund die Herde. Der Hund war angeleint. Die Kühe wurden unruhig, näherten sich ihr von hinten und stießen sie zu Boden. Der Hunde konnte sich losreißen und flüchten, die Frau wurde zu Tode getrampelt.

Die Wogen gehen hoch

"Wenn das Urteil Rechtskraft erlangt, könnte es das Aus für unsere Almen bedeuten", warnt Bauernbund-Präsident Georg Strasser. Auch Oberösterreichs Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger (VP) hält es für ungerechtfertigt. Er hofft bei allem Mitgefühl für die Hinterbliebenen der getöteten Frau, "dass es in den weiteren Instanzen zumindest abgemildert wird". Johann Feßl, der Obmann des oö. Almvereins, hält das Urteil "für problematisch". Auch in Oberösterreich würden die Wogen hochgehen, "das zeigen die vielen Reaktionen auf WhatsApp". Bei aller Tragik handle es sich bei der tödlichen Attacke um einen Einzelfall. Alle Almen einzuzäunen, sei nicht machbar. "Weideflächen und Wasserstellen sind oft durch Wege voneinander getrennt, man muss den Tieren freien Zugang bieten."

Ein Sprecher des Landesgerichts Innsbruck versuchte gestern bereits, den Almbauern diese Ängste zu nehmen: Das Gericht habe nicht die Aufgabe gehabt, zu entscheiden, welche Sicherungsmaßnahmen generell in Weidegebieten nötig seien. Es sei nur im konkreten Fall entschieden worden, dass die Absicherung der Unfallstelle durch ein Warnschild nicht ausreichend gewesen sei.

"Urteil gut begründet"

Auch Erika Wagner, Vorständin des Instituts für Umweltrecht an der Johannes Kepler Universität, betont: "Das Urteil ist gut begründet. Das Gericht hat stark herausgearbeitet, dass der Unfall an einem Kreuzungsmittelpunkt passiert ist. Zur Absicherung eines solchen neuralgischen Punkts sind Abzäunungen zum Schutz von Menschenleben nötig", sagt Wagner. Sie denkt, dass das Urteil einer Überprüfung durch den Obersten Gerichtshof (OGH) standhalten wird.

Zwar weiche das Innsbrucker Urteil von der Rechtsprechung des OGH ab, denn dieser habe in den vergangenen zehn Jahren in drei von vier Fällen entschieden, dass zur Absicherung von Kuhweiden keine Umzäunung erforderlich sei. Der Fall im Pinnistal sei aber aufgrund der Verkehrssituation anders gelagert, so Wagner.

Tödliche Kuh-Attacken: Die letzte ereignete sich 2017

Immer wieder kam es in den vergangenen Jahren zu Kuh-Attacken auf Wanderer. Neben dem Fall aus dem Stubaital endete auch eine weitere Attacke tödlich: Am 7. Juni 2017 war eine 70-jährige Wanderin auf einer Alm in Erl (Bez. Kufstein) von einer Rinderherde angegriffen und zu Tode getrampelt worden.

Auch in Oberösterreich gab es schon mehrere Opfer „wild gewordener“ Almkühe. Der schlimmste Fall ereignete sich am 21. Juli 2016 auf der Hintersteineralm in Spital/Pyhrn, als ein 79-jähriger Wanderer von einer Mutterkuh, die gerade gekalbt hatte, lebensgefährlich verletzt wurde.

„Man sollte dieses Urteil nicht hochspielen, es gibt insgesamt ganz wenige Unfälle“, sagt Alpenvereins-Chef Thomas Poltura. Er glaubt nicht, dass es „so stehenbleiben wird“. Um derartige Unglücksfälle zu verhindern, sei auch die Aufklärung über das richtige Verhalten wichtig.

„Die Besucher der Bergregionen sind für uns Gäste und Konsumenten“, betont Almvereinsobmann Johann Feßl. Doch ihre Zahl habe sich „extrem vermehrt“. Hotspots sind etwa die Region Hengstpass, Zwieselalm, Wurzeralm – überall dort, wo Parkplätze und Seilbahnen zur Verfügung stehen.

