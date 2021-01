Anzeigen und Festnahmen bei Corona-Demos in OÖ

In Steyr fand eine unangemeldete Veranstaltung statt, wie die Polizei am Sonntagabend berichtete. 470 Personen nahmen teil, 20 davon wurden angezeigt.

In Braunau nahmen nach Angaben der Polizei etwa 150 Personen an der Corona-Demo teil. Es gab 22 Anzeigen wegen Nichtverwendung eines Mund-Nasen-Schutzes, zwei wegen Anstandsverletzungen und eine wegen aggressiven Verhaltens, so die Polizei. Ein Mann wurde zudem wegen aggressiven Verhaltens "unter Anwendung von Körperkraft" vorübergehend festgenommen, berichtete die Exekutive. Eine zweite Festnahme erfolgte, nachdem ein Mann zuvor bereits viermal angezeigt worden war, weil er keine Maske trug.



In Vöcklabruck waren es laut Polizei etwa 250 Teilnehmer. Es kam zu 48 Anzeigen, überwiegend wegen fehlendem Mund-Nasen-Schutz.

In Wels waren etwa 100 Demonstranten unterwegs. Vier Teilnehmer wurden angezeigt, alle weil sie "Maskenverweigerer" waren.

An dem "Corona-Spaziergang" in Rohrbach nahmen laut Polizei 150 Personen teil, neun Anzeigen wurden erstattet.

