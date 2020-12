Antigen-Tests sind in jeder zweiten Arztpraxis möglich

Antigen-Tests werden derzeit nicht nur in den öffentlichen Teststationen durchgeführt, auch die niedergelassenen Ärzte bieten diese in den Ordinationen an. 12.000 Testungen haben oberösterreichische Mediziner auf diese Weise bereits durchgeführt, gab Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser auf OÖN-Anfrage bekannt.

Circa zwei Drittel der Allgemeinmediziner können die Schnelltests durchführen. Fach- und Wahlärzte dazugerechnet, seien es knapp 50 Prozent aller niedergelassenen Ärzte, sagt Niedermoser. Wer Symptome hat, muss für den Test nichts bezahlen. Kostenpflichtig sind hingegen Antigen-Tests für symptomlose Personen. Die Ärzte verlangen dafür 65 Euro: der Tarif, den auch die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) verrechnet. "Egal ob Patienten mit oder ohne Symptome: Für die Kollegen ist der Test derselbe Aufwand", sagt Niedermoser. In jedem Fall müsse der Arzt eine FFP2-Maske, eine Schutzbrille, Handschuhe und eine Einwegschürze tragen.

Egal ob symptomfrei oder nicht: "Bitte rufen Sie zur Terminvereinbarung vorher in Ihrer Ordination an." Ein unangekündigtes Erscheinen in der Praxis soll vermieden werden. Ist das Testergebnis positiv, meldet der niedergelassene Arzt den Verdacht der Gesundheitsbehörde, der Patient hat sich umgehend in Quarantäne zu begeben. Zudem muss der Verdacht durch einen zusätzlichen PCR-Test abgeklärt werden.

"Es muss jedem bewusst sein, dass ein negativer Antigen-Test nur eine Momentaufnahme für diesen Tag darstellt und keinerlei Sicherheit bietet, dass das zwei Tage später auch noch so ist", so Niedermoser. Zudem sei zu bedenken, dass Antigen-Tests sowohl falsch positive als auch falsch negative Ergebnisse liefern können.

Sichere Weihnachten

In Kooperation mit der Apotheke der Barmherzigen Brüder bieten die OÖNachrichten Antigen-Schnelltests an. In den ersten sieben Tagen nach Auftreten von Symptomen dienen sie dem qualitativ hochstehenden Nachweis einer möglichen Infektion. Die Packung (20 Stück) kostet 130 Euro, mit der OÖNcard erhalten Sie 100 ml Händedesinfektionsmittel kostenlos dazu. Erhältlich in der Apotheke der Barmherzigen Brüder, Linz, Herrenstraße 33 sowie online unter apotheke.barmherzige-brueder.at

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at