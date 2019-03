Als die Linzer ihren Motorrad-Bischof verabschiedeten

Ein Blick ins OÖN-Archiv: Vor 25 Jahren wurde der beliebte Alt-Bischof Franz Zauner zu Grabe getragen, Tausende nahmen Anteil.

Bild: Diözese

Als "einfachen, bescheidenen Menschen, der kein Mann vieler Worte war" beschrieb Altbischof Maximilian Aichern seinen Amtsvorgänger Franz Zauner bei der Gedenkmesse zu dessen 25. Todestag Ende Februar.

Zauner lenkte 26 Jahre lang die Geschicke der Linzer Diözese und war bei den Oberösterreichern sehr beliebt. Er wollte nie ein Kirchenfürst sein, auf seine Arbeit als Bischof angesprochen meinte er stets: "Ich bin Bischof für alle, aber in erster Linie Arbeiterpriester."

"So viel Klerus hatte der Linzer Dom wohl schon lange nicht erlebt", schrieben die OÖN über die Begräbniszeremonie Ende Februar 1994. Denn immerhin erwiesen zwei Kardinäle, 16 Bischöfe, der päpstliche Nuntius und viele weitere dem Altbischof die letzte Ehre. Zauner selbst stammte aus ärmlichen Verhältnissen und wurde im Winter 1904 als erstes von neun Kindern einer Bauernfamilie in Tollet bei Grieskirchen geboren. Nach der Matura am Petrinum führte ihn sein Weg nach Rom, wo er 1928 zum Doktor der Philosophie promovierte. Nach der Weihe zum Priester und dem Abschluss des Theologie-Doktorats zog es ihn in die Heimat-Diözese zurück. Er übernahm er die Seelsorgetätigkeit für Mondsee und Linz und versorgte während des Zweiten Weltkriegs als Lazarettseelsorger die Bevölkerung.

Krummstab statt Goldstab

Nachdem sich der Gesundheitszustand des damaligen Noch-Bischofs Josephus Fließer verschlechterte, wurde Zauner mit 45 Jahren vom Papst zum inoffiziellen Nachfolger erklärt. 1956 wurde er zum Bischof von Linz geweiht. Bei der Zeremonie verzichtete er auf den Goldstab und nahm stattdessen einen alten Krummstab an, ebenso verweigerte er das goldene, edelsteinbesetzte Brustkreuz seiner Amtskollegen und wählte ein schlichtes Kreuz aus VOEST-Stahl.

Der begeisterte Bergsteiger suchte die Lösung für die Probleme seiner Zeit stets im Gespräch mit den Menschen. Er erneuerte die Diözese Linz, verschenkte großzügig Kirchengrundstücke an den sozialen Wohnbau und suchte den Kontakt zu Nicht-Katholiken. Bei seinen über 1400 Visitationen fuhr Zauner stets mit dem Motorrad. Hauptsächlich, um nicht erkannt zu werden und sich ungezwungen mit den Menschen unterhalten zu können.

"Das Motorrad war ein Stück Erfüllung der Aufgaben meines Lebens und Berufes", meinte er auf sein standesuntypisches Fortbewegungsmittel angesprochen. Über ihn und sein Motorrad gibt es unzählige Anekdoten, die seine Sympathiewerte bei der Bevölkerung in die Höhe schnellen ließen.

Einst sprach ihn ein Polizist an, der ihm bei der Reparatur seines fahrbaren Untersatzes zusah: "Sie sind wohl Mechaniker?" Zauner darauf: "Nein, Bischof!" Der ungläubige Polizist erwiderte: "Dann bin ich der Papst!"

Der Bischof legte bei seinen Fahrten über 445.000 Kilometer zurück und blieb bis 1976 unfallfrei. Mit 72 Jahren verunglückte er mit dem Motorrad schwer, erholte sich jedoch rasch. Gegenüber den OÖNachrichten erklärte er den Sturz mit: "Wer mit dem Feuerstuhl fährt, muss mit Feuer rechnen." Immerhin habe ihm sein Unfall "den ersten Urlaub seit 28 Jahren" eingebracht. 1980 erklärte Zauner seinen Rücktritt, sein Wunschnachfolger Maximilian Aichern übernahm zwei Jahre später die Leitung der Diözese. Die Seelsorge legte der Altbischof selbst im hohen Alter nicht nieder, er stand bis zu seinem Tod am 20. Februar 1994 den Menschen mit Rat und Tat zur Seite. "All das hatten die Oberösterreicher offenbar nicht vergessen, als sie Freitagvormittag in den Linzer Dom strömten", resümierten die OÖNachrichten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema