Kaiser Karl – der Erste und Letzte

Am Anfang und am Ende der Reihe der habsburgischen Könige und Kaiser stehen Herrscher, denen aus unterschiedlichen Gründen ein heiliges Leben attestiert wurde. König Rudolf I. ist zwar zu Recht nie heiliggesprochen worden, wurde aber in der habsburgischen Legendenbildung und Propaganda zum heiligmäßigen Herrscher verklärt. Kaiser Karl hingegen wurde zwar von Papst Johannes Paul II. am 3. Oktober 2004 seliggesprochen.