Das Nachleben der Habsburger

Österreich ist ein Produkt der Habsburger. Als das Haus entmachtet wurde, wäre beinahe auch der Staat aufgegeben worden. Am 30. Oktober 1918 war das Land Österreich als eigener Staat begründet worden. Am 11. November zogen sich die Habsburger als Regenten zurück. Am 12. November wurde die Republik ausgerufen und gleichzeitig der Anschluss an das Deutsche Reich erklärt. Nur die Alliierten sicherten den Weiterbestand der neuen Republik.