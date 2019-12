Älteste Oberösterreicherin feiert 108. Geburtstag

Die rüstige Pensionistin lebt seit sechs Jahren im Linzer Caritas-Seniorenwohnhaus Karl Borromäus. Sie ist viel mit dem Rollator unterwegs, legt Wert auf Pediküre, versäumt kein Fest in ihrer Wohngruppe und geht zur Morgengymnastik. Das Geheimnis ihres guten Aussehens im hohen Alter: "Viel Bewegung, auch wenn es wehtut, und auf ein gepflegtes Erscheinungsbild achten." Kürner wurde 1911 in St. Peter am Wimberg geboren und wuchs mit sechs Geschwistern auf einem Bauernhof auf – zu einer Zeit, als noch Kaiser Franz Joseph über Österreich-Ungarn regierte.

