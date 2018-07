Zwischen Blitz, Donner, Gletscher und Cevapcici

OBERTRAUN. Für zwölf junge Sportler begann gestern die XTreme-Tour 2018.

Das Wetter im Dachsteingebirge zeigte sich beim Start der XTreme-Tour 2018 noch durchwachsen. Bild: LM Media

Es kommt immer näher. Zwischen Blitz und Donner liegen nur noch wenige Sekunden. "Wenn uns dieses Gewitter jetzt erwischt, schmeißt eure Pickel und Steigeisen weg, sucht euch einen Unterschlupf und macht euch so klein wie möglich." Die Wolken über dem Dachstein, die sich zu großen dunklen Türmen aufgebauscht haben, hängen bedrohlich tief, als Tourenführer Rob Hakenberg die Gruppe auf den Ernstfall vorbereitet.

Vor weniger als zwei Stunden sind die zwölf jungen Sportler zu ihrem großen Sommerabenteuer aufgebrochen. Da haben Ramona und Paul in Obertraun noch über die Stärke der Sonnencreme diskutiert. Blauer Himmel, wenig Wind und drückende Hitze. Jetzt, in 2000 Metern Seehöhe, kommt die Abkühlung früher als geplant. Kalt hätte es erst auf dem Hallstätter Gletscher werden sollen, wenn an der Technik im schwindenden Eis gefeilt wird.

Zum Glück bleibt es bei einem heftigen Regenguss. Das Gewitter zieht weiter, die Teilnehmer auch.

Es ist der erste von sieben Tagen im Salzkammergut. Die von den OÖNachrichten präsentierte "4youCard XTreme-Tour" wird die zwölf jungen Oberösterreicher in Zweierteams bis auf den Gmundner Rathausplatz führen. Dazwischen liegen 170 Kilometer, knapp 7000 Höhenmeter und zahlreiche verschiedene Sportarten.

Zuerst aber wird die Nacht auf der Simonyhütte in 2203 Metern Seehöhe verbracht, bevor es heute über die traurigen Reste des einst mächtigen Gletschers auf den Dachsteingipfel und dann hinab zu den Gosauseen geht.

Ein Finale für den Gaumen

Gut gestärkt werden die Teilnehmer sein. Wirt Christoph Mitterer hat für das WM-Finale in der Simonyhütte nicht nur eine Leinwand aufgestellt, sondern auch extra aufgekocht: französische Zwiebelsuppe und Cevapcici.

