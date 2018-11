Wels: Trickbetrüger geben sich als Polizisten aus

WELS. Gleich neun Personen riefen am Sonntagabend bei der Polizei in Wels an und meldeten, dass sie Anrufe von Betrügern erhalten hätten, die sich als Exekutivbeamte ausgegeben hätten.

Trickbetrüger wählen häufig ältere Menschen als Opfer aus.

Die Vorgehensweise war stets die gleiche: Zwei Männer - einer sprach Hochdeutsch, einer mit ausländischem Akzent - gaben sich als Salzburger Polizisten aus. Sie behaupteten, soeben zwei rumänische Einbrecher festgenommen zu haben. Diese hätten eine Liste bei sich gehabt, auf der auch der Name der angerufenen Person zu finden gewesen sei. Die Anrufer erkundigten sich, ob die betroffene Person alleine wohne, ob sie Wertgegenstände zu Hause aufbewahre, bei welcher Bank sie ihr Konto hätte und in manchen Fällen auch, ob sie in zwei Tagen daheim sei. Eine Pensionistin gab an, dass bereits in der vergangenen Woche eine Frau bei ihr angerufen und sie nach ihren sozialen und finanziellen Verhältnissen gefragt habe.

Weil es offenbar derzeit vermehrt im Raum Wels zu derlei Vorfällen kommt, gibt die Polizei Ratschläge, wie man sich und seine Familie vor diesen Trickbetrüger schützen kann:

Legen Sie sofort auf, wenn ein Anrufer von Ihnen Geld fordert. Am besten ist es, sich erst gar nicht auf ein Gespräch einzulassen, sondern das Telefonat sofort zu beenden. Die Trickbetrüger sind gut geschult und wissen genau, wie man jemanden erst in ein Gespräch verwickelt und dann ködert.

Geben Sie niemals am Telefon Details zu Ihren finanziellen und familiären Verhältnissen bekannt und übergeben Sie vor allem nie Geld an unbekannte Personen. Lassen Sie sich nicht verunsichern oder unter Druck setzen, gehen Sie im Zweifelsfall besser zur nächsten Polizeiinspektion.

Sprechen Sie mit älteren Verwandten über Trickbetrüger und warnen Sie sie vor deren Vorgehensweisen.

