Wasserretter warnen: "Unsere Kinder können nicht mehr richtig schwimmen"

Kaum Übung: Jeder zweite Achtjährige kann sich nicht lange über Wasser halten

Das Ergebnis der Studie des Wiener Stadtschulrates klingt alarmierend: Demnach kann nur noch jedes zweite achtjährige Kind schwimmen. Zum Vergleich: Vor 20 Jahren beherrschten drei Viertel der Mädchen und Buben in diesem Alter diese Fähigkeit, vor zehn Jahren lag der Anteil der Nichtschwimmer bei 44 Prozent.

"In Oberösterreich gibt es keine aktuellen Untersuchungen zu diesem Thema. Aber die Beobachtungen der Kollegen bestätigen den Trend zum Nichtschwimmen bei Kindern", sagt Martin Eberl von der Wasserrettung Oberösterreich. Die Gründe dafür seien vielfältig. "Vor allem aber fällt auf, dass Kinder und Jugendliche immer unsportlicher werden, vielleicht auch, weil das Angebot an anderen Freizeitbeschäftigungen so groß ist wie nie zuvor. Früher ist man bei Hitze selbstverständlich schwimmen gegangen, heute geht man ins klimatisierte Einkaufszentrum oder spielt daheim am Handy. Dann fehlt natürlich die Übung. Es fällt auch auf, dass überfürsorgliche Eltern ihren Kindern nichts mehr zutrauen ", sagt Martin Eberl.

Echt lebensgefährlich

Dazu komme, dass viele Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht schwimmen könnten. "Das hält sie aber nicht vom Badengehen ab – mit der Konsequenz, dass sie von uns oft in letzter Minute gerettet werden", erzählt Martin Eberl von zwei Fällen am Pleschingersee. "Die jungen Burschen gehen zu viert ins Wasser, können sich gegenseitig nicht helfen und würden ertrinken, wenn es die Wasserrettung nicht geben würde".

Ideales Alter zwischen 4 und 5

Das ideale Alter, um schwimmen zu lernen, sei zwischen vier und fünf Jahren. "Je früher, desto einfacher und schneller geht’s, lautet die Devise", weiß Wasserretter Eberl. Das "Unterrichten" könnten Eltern übernehmen und natürlich auch die Lehrer in den zahlreichen Schwimmkursen, die in Oberösterreich teilweise auch speziell für Jugendliche mit Migrationshintergrund angeboten werden.

Tipp vom Profi: "Besser und schneller funktioniert das Schwimmenlernen, wenn man zuerst Tauchen und Rückenschwimmen lernt und nicht – wie in Österreich oft üblich – mit dem Brustschwimmen beginnt. Doch nicht nur um die Schwimmkenntnisse der Kinder steht es schlecht, auch das Radfahren sei keine Fähigkeit mehr, die Kinder selbstverständlich beherrschen.

"Immer mehr Kinder erfüllen die Anforderungen der Fahrradprüfung nicht" – berichtete gestern das deutsche Nachrichtenmagazin Stern. "Während vor zehn Jahren im Durchschnitt zwei Kinder pro Klasse nachgeschult werden mussten, sind es mittlerweile fünf bis zehn", sagte der Direktor der Landesverkehrswacht Nordrhein-Westfalen. Dies sei eine besorgniserregende Entwicklung, denn die Kinder könnten so nicht sicher mit dem Fahrrad am Verkehr teilnehmen. "Vielen fehlt es an der nötigen Motorik, die Beweglichkeit der Kinder ist deutlich zurückgegangen", sagte Nipper. "Manche können nicht einmal mit einer Hand fahren oder fahren selbst beidhändig in Schlangenlinien." Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub forderte jetzt, das Thema Fahrradfahren wieder mehr in den Fokus des Unterrichts in Grundschulen zu rücken. "Man könnte Workshops rund ums Fahrrad anbieten – angefangen mit der Reparatur und dem Flicken eines Reifens", sagte Daniel Wegerich von ADFC der Zeitung. Auch die Salzburger Polizei beklagte kürzlich, dass die Radfahrprüfung in der vierten Klasse Volksschule immer mehr zum Problem werde, "weil Eltern nicht mit ihren Kindern üben".

