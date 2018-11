Von London nach Attnang-Puchheim

Walter Scherb jun. (28) übernimmt als dritte Generation bei Spitz das Ruder

Walter Scherb Bild: Karin Haas (GEPA pictures)

Er trägt Slim-fit-Anzüge, ist die Ruhe selbst, ausgesucht höflich und er erfüllt so gar nicht das Klischee vom vielbeschäftigten, gestressten Unternehmer. Und doch ist Walter Scherb jun. (28) auf dem besten Wege, Schritt für Schritt die Leitung im Lebensmittelkonzern Spitz seiner Familie mit zuletzt 256 Millionen Euro Umsatz zu übernehmen.

Vor drei Jahren stieg der Linzer als Leiter der Unternehmensentwicklung ein. Dann übernahm er die Division Getränke. Seit Mai ist Walter Scherb jun. Geschäftsführer bei Gasteiner Mineralwasser, das zu 51 Prozent zu Spitz gehört. Eine Mehrweg-Literflasche aus Glas, die dieser Tage im Handel starten wird, ist eine der ersten Innovationen des umweltbewussten, bescheiden auftretenden Managers,der 80 Prozent seiner Arbeitszeit in der Zentrale in Attnang-Puchheim verbringt und in dritter Generation ans Ruder rückt.

Walter Scherb jun. kam von London nach Oberösterreich zurück. Bereits das Gymnasium war international ausgerichtet: die LISA in Linz-Auhof. An der renommierten School of Economics in London studierte „der Junior“ internationale Wirtschaft und Finanzierung.

Dann ging es durch die harte Schule der Unternehmensberatung McKinsey. Als klar war, dass seine Schwester Carolin lieber in die medizinische Richtung geht, als bei Spitz zu landen, war der Weg für Walter Scherb jun. vorgezeichnet. „Es hilft bei Diskussionen, dass mein Vater nur 24 Jahre älter ist als ich“, sagt er, der die Familie und enge Freunde als Rückhalt nennt. Mitarbeiter, die sich lange in einem Unternehmen wohl fühlen, und Innovationen sind für Walter Scherb jun. die Schlüssel zum Erfolg.

Konsequenterweise engagiert sich der Ernährungsbewusste mit Freunden seit Jahren in der Startup-Szene. Schnell ist Walter Scherb jun. trotz aller Gelassenheit auch in der Freizeit unterwegs. Neben seiner Musikleidenschaft nimmt Sport einen breiten Raum ein. Außer Rudern ist es das Laufen.

