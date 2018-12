Verschwundene Polizeiwaffen wieder aufgetaucht

LINZ. Sie sind wieder da: zwei Dienstpistolen der Marke Glock, die aus den Waffenräumen der Polizeiinspektionen in Sattledt und in Kremsmünster Anfang Oktober bzw. Ende November spurlos verschwunden sind.

Die verschwundenen Polizeiwaffen sind wieder aufgetaucht Bild: FOTOKERSCHI.AT/Werner Kerschbaum (FOTOKERSCHI.AT)

Als den mutmaßlichen Dieb konnten die Ermittler des Landeskriminalamtes einen jungen Türken aus Pasching (Bezirk Linz-Land) ausforschen. Der 17-Jährige war gemeinsam mit seiner Großmutter (53) bei einer Putzfirma beschäftigt, die im Auftrag der Bundes-Immobiliengesellschaft auf verschiedenen Polizei-Dienststellen Reinigungsarbeiten durchführt.

Wie Landespolizeidirektor Andreas Pilsl und der Chef-Ermittler Alexander Riedler mitteilten, dürfte der Jugendliche eine Sicherheitslücke ausgenutzt haben. Während der Dienstübergabe um 7.30 Uhr sei die Tür zum Waffenraum zwar geschlossen, aber nicht „zugepresst“ worden, sodass sie sich nicht selbst verriegelte. Der Bursch brauchte nur in einem unbeobachteten Moment die Tür aufstoßen und die Waffen stehlen.

Am Dienstag fand in Pasching im Haus der Familie eine Hausdurchsuchung statt, wo die Ermittler die beiden Pistolen in einer Schachtel auf dem Dachboden fanden. Der 17-Jährige legte ein Geständnis ab: Er kenne Waffen aus Filmen und Videospielen und habe auch einmal eine echte, schwere Pistole in der Hand halten wollen, erzählte er.

Kein Extremismus-Verdacht

„Wir haben überprüft, ob es einen extremistischen Hintergrund gibt, doch das war bisher nicht der Fall“, sagte Pilsl. Der verdächtige Dieb sei bisher unbescholten gewesen.

Völlig offen bleibt in diesem Fall die Rolle eines inzwischen suspendierten Sattledter Polizisten. Er behauptete bis gestern, er habe die in Sattledt verschwundene Waffe einem anderen Polizisten „geborgt“. Dieser unbekannte Kollege, den er nur vom Sehen gekannt haben will, sei aufgetaucht und habe um eine Waffe für einen anstehenden Einsatz gebeten. Daraufhin will der Sattledter Beamte dem unbekannten Mann die Waffe eines urlaubenden Kollegen ausgehändigt haben.

Wochenlang schenkten die Ermittler dieser Version Glauben, befragten zahlreiche Polizisten, führten Gegenüberstellungen und DNA-Abgleiche durch. Doch weder der besagte Kollege noch der ominöse Polizeieinsatz, für den die Glock bestimmt gewesen sein soll, waren eruierbar, sagte Riedler. „Wir werden den suspendierten Kollegen weiterhin mit unseren Ermittungsergebnissen konfrontieren.“ Eine „persönliche Verbindung“ zwischen ihm und dem 17-Jährigen gebe es derzeit nicht.

Bewusste Irreführung?

Hat der Sattledter Beamte die Ermittler mit seiner Version in die Irre geführt? „Im Nachhinein betrachtet ja“, sagte dazu Pilsl. Kein Polizist sei befugt, unter diesen Umständen eine Dienstwaffe auszuhändigen. Dass es sich hier um einen Amtsmissbrauch handeln könnte, sei „nicht ausgeschlossen.“ Dass auch eine zweite Waffe abhanden gekommen ist, hatten die Beamten aus ermittlungstechnischen Gründen unter Verschluss gehalten.

