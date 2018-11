Sieben Dealer festgenommen

LINZ. Bei einer Kontrolle im Linzer Stadtgebiet hat die Polizei am Freitag sieben Drogendealer verhaftet.

Vor allem am Hauptbahnhof und am Hinsenkampplatz wurde den ganzen Tag über intensiv kontrolliert. Bei den Dealern handelt es sich um sechs Afghanen und einen Österreicher. Einer der Dealer hatte ein Kilo Cannabis bei sich. Die Drogen wurden vorwiegend an Minderjährige verkauft.

