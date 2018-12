Rotes Kreuz sucht Zivildiener

Geburtenschwache Jahrgänge mit Auswirkungen: In Wels und in Linz fehlen für April- und Juni-Termine rund 120 Zivildiener

rotes kreuz rk walter aichinger Bild: vowe

LINZ. Seit 43 Jahren spielen das Rote Kreuz und Zivildiener den Doppelpass, entscheiden sich in Oberösterreich Jahr für Jahr rund 700 junge Menschen dafür, die Hilfsorganisation zu unterstützen - dabei nehmen sie in Kauf, dass das Zivildienst neun Monate und nicht wie beim Bundesheer sechs Monate dauert.

Doch jetzt tut sich eine Lücke auf: „Es kommen die geburtenschwachen Jahrgänge, und das bekommen wir zu spüren“, sagt Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger bei einer Pressekonferenz. Vor allem der städtische Raum sei betroffen: „Uns fehlen in Wels und in Linz insgesamt 120 Zivildiener für die Termine im April und im Juni.“ Dabei sagt Aichinger: „Zivildiener sind ein wichtiges Bindeglied in unserem engmaschigen Netzwerk der Hilfe, sie stärken die Qualität unseres Rettungssystems.“ Nicht zu vergessen sei auch die „enorme finanzielle Dimension. Bei einem Drittel aller Rettungsfahrten sind Zivildiener mit dabei.“

Aichinger betont in diesem Zusammenhang auch, wie prägend der Einsatz bei Hilfsorganisationen wie dem Roten Kreuz sind: So bleiben später nicht weniger als acht von zehn Zivildienern auch dem Roten Kreuz als freiwillige Mitarbeiter treu. „Das zeigt, dass die jungen Männern diesen Dienst als positiv, sinnstiftend und bereichernd erleben.“

