Polizei warnt vor gefährlichen Ecstasy-Tabletten in Linz 

LINZ. Derzeit werden in Linz vermehrt Ecstasy-Tabletten verkauft. Einige davon seien gefährlich hoch dosiert, warnt die Polizei.

Erst am Mittwoch hat ein Polizist mit seinem Diensthund in einem Linzer Park, versteckt in einem Gebüsch, 492 Ecstasy-Tabletten „Dom Perignon“ gefunden. Bei einem Afghanen, der im Zuge eines Drogenschwerpunkts am Linzer Hauptbahnhof wegen Suchtgifthandels erwischt wurde, fanden die Beamten 17 Stück dieser Pillen. Auch mehrere seiner jugendlichen Abnehmer wurden ausgeforscht, darunter eine 13-Jährige.

Die „Dom Perignon“-Ecstasy-Tabletten hätten einen Gehalt von 135,1 Milligramm MDMA pro Stück, schon bei 120 Milligramm des Wirkstoffs könne eine Tablette tödlich sein, warnt die Polizei.

