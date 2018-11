Neuer Fahrplan: Von Linz nach Berlin in sechseinhalb Stunden

LINZ. ÖBB rechnen heuer mit Fahrgastrekord in Oberösterreich.

Fahrgastplus erwartet Bild: Volker Weihbold

Am 9. Dezember, dem zweiten Adventsonntag, tritt der neue ÖBB-Fahrplan in Kraft. Das Angebot im oberösterreichischen Nahverkehr werde dadurch deutlich ausgeweitet, betonen Verkehrs-Landesrat Günther Steinkellner (FP) und ÖBB-Regionalmanager Paul Sonnleitner.

13.500 zusätzliche Zugkilometer soll es dann geben. So wird zum Beispiel ein weiteres Zugpaar auf der Hausruckbahn für den Frühverkehr zwischen Ried und Schärding eingerichtet. Auf der Donauuferbahn werde in Aisthofen ein zusätzlicher Halt eingeführt. Bereits im Vorjahr sei die Zahl der Zugreisenden in Oberösterreich um 3,8 Prozent auf 16,8 Millionen gestiegen. Die ÖBB rechnen heuer mit einem weiteren Plus von drei Prozent: mehr als eine halbe Million Menschen. "Das wäre ein neuer Rekord", sagt Sonnleitner. Die wichtigste Änderung ab 9. Dezember: die neue Intercityexpress-Tagesverbindung zwischen Linz und Berlin mit einer Fahrzeit von nur sechs Stunden und 22 Minuten bzw. sechs Stunden und 19 Minuten.

Freitags auch nach Rostock

Bisher beträgt die Reisezeit in die deutsche Bundeshauptstadt mit ein bis zwei Mal Umsteigen sieben bis acht Stunden. "Damit kann man Berlin ohne Umsteigen und schneller als mit dem Auto erreichen", sagt Sonnleitner. An Freitagen fährt der ICE sogar weiter bis nach Rostock.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema