Millionenschwerer Betrug: Vereins-Obfrau verurteilt

LINZ. Die ehemalige Obfrau eines Sozialvereins und ihr Lebensgefährte sind am Dienstag im Landesgericht Linz wegen eines millionenschweren Förder- und Sozialbetrugsfalls zu vier Jahren unbedingter bzw. neun Monaten bedingter Haft verurteilt worden.

Symbolfoto Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die 40-Jährige ehemalige Obfrau soll mit manipulierten Abrechnungen 766.000 Euro zu viel an Förderung kassiert und zwei Vereine um 1,65 Mio. Euro gebracht haben. Die ehemalige Obfrau eines Vereins für Menschen mit Behinderungen hat Geld von Vereinskonten abgezweigt und an Online-Wettanbieter überwiesen, um ihre Spielsucht zu finanzieren. Sie wurde zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt.

Die Angeklagte musste sich heute wegen Untreue und schweren Betrugs vor Gericht in Linz verantworten. Auch ihr Freund (44) wurde zu neun Monaten bedingter Haft verurteilt. Der 44-Jährige habe ihr jahrelang blind vertraut, als der Fall aufzufliegen drohte, half er u.a. Beweismittel zu fälschen. Als Geschädigte gelten zwei Vereine sowie die Sozialabteilung des Landes Oberösterreich als Subventionszahler.

Die Frau hatte mit ihrem Verein ein Projekt betreut, in dem es um persönliche Assistenz für Menschen mit Beeinträchtigung ging. Dafür soll sie der Abteilung Soziales beim Land jahrelang manipulierte Abrechnungen vorgelegt haben. Auch für Leistungen ihres Lebensgefährten als persönlicher Assistent soll sie knapp 18.000 Euro ungerechtfertigt abgerechnet haben.

Drei Autos angeschafft

Angeblich fielen die Überweisungen nicht auf, weil die Rechnungsprüfer nur sehr beschränkten Einblick bekamen. So sei beispielsweise auf Online-Banking-Ausdrucken der Empfänger nicht sichtbar gewesen, so die Anklage. Der Sozialverein ist mittlerweile insolvent. Als man beim Land Oberösterreich Lunte gerochen und eine Steuerberatungskanzlei mit einer Sonderprüfung beauftragt hatte, soll die Frau mit Hilfe ihres Freundes versucht haben, ihre Spuren zu verwischen. Laut Anklage haben die beiden auf den von der Bank übermittelten Umsatzlisten die Überweisungen an den Wettanbieter gelöscht, bevor sie die Unterlagen an die Prüfer übermittelten.

Als Motiv für die Tat führte die Hauptangeklagte ihre Spielsucht an. Allerdings hatte sie mit den Vereinsgeldern auch mehrere Autos gekauft sowie einen Hausbau finanziert. Sie sowie ihr Partner legten vor Gericht ein umfassendes Geständnis ab. Im Fall der Hauptangeklagten kündigten Staatsanwaltschaft und Verteidigung Berufung an - somit nicht rechtskräftig. Das Urteil gegen ihren Lebensgefährten ist hingegen bereits rechtskräftig.

