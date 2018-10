Gesuchter Räuber stellte sich Polizei - Vierter Täter noch flüchtig

WELS. Nur wenige Tage, nachdem sein Fahndungsfoto veröffentlicht wurde, hat sich nun ein verdächtiger Räuber selbst der Polizei gestellt: Es handelt sich bei dem 20-Jährigen um einen von vier Männern, die am 19. Juni auf brutale Weise ein Welser Paar samt ihrem Baby zuhause überfallen hatte.

Wie berichtet, hatte sich einer der Männer als Paketzusteller verkleidet und gegen 10.30 Uhr an der Haustüre geläutet. Als der 27-jährige Welser öffnete - er hatte zu diesem Zeitpunkt seine neun Monate alte Tochter am Arm - wurde er in die Wohnung gedrängt und zu Boden gestoßen. Anschließend wurde er geschlagen und mit Füßen getreten und schließlich, genauso wie seine Lebensgefährtin gefesselt.

Die vier Räuber stahlen in der Folge neben Bargeld und teuerer Designerkleidung auch die Zugangsdaten zu dem Krypto-Währungskonto des 27-Jährigen und transferierten 250.000 Dollar auf ein anderes Konto. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten. Die Opfer erlitten Verletzungen und einen Schock.

In der Zwischenzeit konnten bereits zwei der insgesamt vier Verdächtigen festgenommen werden. Am vergangenen Freitag veröffentlichte die Polizei schließlich Fahndungsfotos und den Namen des dritten Gesuchten. Diesem dürfte dieser öffentliche Druck nun zu hoch gewesen sein, woraufhin er sich am Montag der Polizei stellten, bestätigte am Mittwoch ein Polizeisprecher. Er wurde in die Justizanstalt Wels gebracht. Die Identität des vierten noch flüchtigen Täters sei vorerst noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

