EU-Richtlinie: 27 neue Natura-2000-Gebiete

LINZ. Das hätte für Oberösterreich teuer werden können. Im Jahr 2013 hatte die EU wegen "Defiziten in der Umsetzung der Natura- 2000-Vorgaben" ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Republik eingeleitet.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Im Falle einer Verurteilung hätte Österreich horrende Strafgelder von bis zu 167.000 Euro pro Tag bezahlen müssen.

"Durch unsere neuen Maßnahmen können wir eine rasche Beendigung des Vertragsverletzungsverfahrens herbeiführen", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Gestern präsentierte er gemeinsam mit seinem Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) auf einer Pressekonferenz im Landhaus alle Nachbesserungen, die Oberösterreich in den vergangenen Jahren bei Natura-2000-Projekten beschlossen hat.

Die Zahl der Schutzgebiete in Oberösterreich hat sich seit dem Jahr 2013 demnach mehr als verdoppelt. "Wir haben in Oberösterreich unsere Hausaufgaben gemacht. Im Jahr 2013 gab es 26, seither sind 27 neue Gebiete dazugekommen", sagt Haimbuchner. Zusätzlich eines Schutzprojekts für den Luchs "hat Oberösterreich nun alle Anforderungen aus Brüssel erfüllt", sagt Haimbuchner. Landwirte, die jene Bereiche, die nun zu Natura-2000-Gebieten wurden, bewirtschaften, bekommen ihren Mehraufwand durch Förderungen des Landes abgegolten. Die Kosten für dieses Förderprogramm beziffert die Landesregierung mit 562.000 Euro pro Jahr. "Natürlich werden wir unsere Landwirte bei ihrer wichtigen Arbeit für den Naturschutz unterstützen", sagt Stelzer. Für Gerald Neubacher, Leiter der Abteilung Naturschutz, sind solche Förderungen "die einzige Möglichkeit, eine Trendwende beim Artensterben in Grünlandlebensräumen einzuleiten".

