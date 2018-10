Bei Rastpause am Parkplatz: 60-Jährige stürzte tödlich ab

BAD ZELL. Es war ein kurzer Zwischenstopp, der für eine 60-Jährige aus Niederösterreich Sonntagabend tödlich endete.

Symbolfoto Bild: Weihbold

Die Frau war mit ihrer Familie auf der B124 in Bad Zell (Bezirk Freistadt) unterwegs, als sie auf einem Parkplatz anhielt, um im Gebüsch eine kurze Toilettenpause einzulegen. Dort übersah die 60-Jährige eine steil abfallende Böschung und stürzte kopfüber mehr als drei Meter tief in das Bachbett des Kettenbaches.

Die Frau prallte mit dem Kopf gegen einen Holzstock und erlitt schwerste Verletzungen. Die Angehörigen alarmierten sofort die Einsatzkräfte und leisteten der Schwerverletzten Erste Hilfe. Die 60-Jährige wurde in das Med Campus III in Linz gebracht, wo sie noch am selben Abend ihren schweren Verletzungen erlag.

