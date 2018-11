Bankangestellter bewahrte Mühlviertler Pensionistin vor Betrügern

ROHRBACH. Als Polizist gab sich ein Telefonbetrüger gegenüber einer 66-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach aus. Ein aufmerksamer Bankangestellter verhinderte, dass die Frau zum Opfer wurde.

Die 66-Jährige erhielt am Dienstagvormittag einen Anruf mit unterdrückter Nummer auf ihrem Handy. Der Anrufer sprach mit österreichischem Akzent und gab sich als Beamter der Kriminalpolizei aus. Die Tochter der Frau habe einen Verkehrsunfall verursacht, behauptete der Mann. Sie sei zwar nicht verletzt, aber an einem teuren Auto sei ein Totalschaden entstanden. Da die Versicherung des Wagens der Tochter kürzlich abgelaufen sei, müsse sie 80.000 Euro Kaution bezahlen, andernfalls käme sie ins Gefängnis.

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, ließ er die Mühlviertlerin am Telefon eine weinende Frau hören, bei der es sich um die Tochter handeln sollte. Da die 66-Jährige diesen Betrag nicht aufbringen konnte, verlangte der Anrufer Schmuck oder Wertgegenstände. Er erkundigte sich nach der Adresse der Frau und kündigte an, dass er Geld und Wertgegenstände an ihrem Wohnort abholen werde.

Als sie Pensionistin eine höhere Summe bei der Bank behob, wurde ein Angestellter misstrauisch und konnte die Frau davon abhalten, das Geld zu übergeben. Es entstand kein Schaden.

