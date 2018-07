Alkolenker prallte gegen Strommasten und flüchtete vom Tatort

ST. VALENTIN. Nach einem Autounfall am Donnerstagmorgen war die Identität des Lenkers eines gestohlenen Fahrzeugs bis jetzt unklar. Nun erhält der Fall eine brisante Wende.

Die Rückfahrt von einer Party wurde für den Alkolenker bei einem Strommasten gestoppt.

Ein unbekannter Täter kam am Donnerstag gegen fünf Uhr morgens mit einem gestohlenen Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Strommasten. Am Auto entstand Totalschaden, vom Täter fehlte jede Spur. Wir haben berichtet.

Diese Informationen waren bisher bekannt, nun erhält der Fall eine ebenso überraschende wie brisante Wende:

Am Donnerstag erstattete der 25-jährige Besitzer des Unfallautos bei der Polizei Anzeige und behauptete, jemand habe sein Auto gestohlen. Seine Ehefrau habe am Morgen bemerkt, dass das Fahrzeug nicht mehr in der Hauseinfahrt stehe.

Am darauffolgenden Freitag kam ein weiterer Mann auf das Polizeirevier und teilte mit, dass er in den Morgenstunden am Donnerstag an der Unfallstelle in St. Valentin anhielt und den Unfalllenker ansprach, ob er Hilfe benötige. Die Personenbeschreibung des Zeugen stimmte genau mit jenem Mann überein, der am Vortag bei der Polizei angab, dass man sein Auto gestohlen hätte.

Flucht vom Tatort

Dieser Mann wurde daraufhin nochmals befragt, bestritt aber vehement, mit dem Unfall in Verbindung zu stehen. Erst als Hämatome im Bereich seines linken Schlüsselbeins festgesellt wurden, gestand er, das Fahrzeug selbst gelenkt zu haben.

Der führerscheinlose 25-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land fuhr nach einer Feier alkoholisiert über das Kraftwerk Mühlrading in Richtung St. Valentin. Dabei verlor er in einer Linkskurve die Beherrschung über das Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem Hochspannungsmasten. Nach dem Unfall rief er einen Freund zu Hilfe, der ihn nach Hause chauffierte. Der Mann wird angezeigt.

