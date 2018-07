Mit gestohlenem Auto gegen Strommasten geprallt

ENNS/ ST. VALENTIN. Ein unbekannter Täter stahl am Donnerstag in der Früh in Enns ein Auto und verursachte damit einen Unfall.

Bild: vowe

Der Dieb dürfte den Wagen gegen fünf Uhr am Morgen entwendet haben und damit nach St. Valentin gefahren sein. Dort kam von der Straße ab und prallte gegen einen Strommasten. Am Auto entstand ein Totalschaden. Der Täter ließ es am Unfallort zurück und flüchtete.

