36-jährige Innviertlerin von Pkw angefahren

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 19.20 Uhr auf der Wiesenhamer Gemeindestraße in Munderfing (Bezirk Braunau). Ein 23-jähriger Innviertler fuhr mit seinem Kleintransporter in Richtung Wiesenham.

Dabei dürfte er eine 36-jährige Frau aus dem Bezirk Braunau, die am rechten Straßenrand mit ihrem Sohn ohne reflektierende Kleidung zu Fuß unterwegs war, übersehen haben. Beim Vorbeifahren streifte er die 36-Jährige mit seinem Fahrzeug von hinten im Schulterbereich. Die Frau musste verletzt ins Krankenhaus Braunau gebracht werden. Ihr Sohn kam mit dem Schrecken davon.