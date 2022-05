16-Jährige starb bei Mopedunfall in Edlbach

Der tödliche Unfall hat sich gegen 19.25 Uhr an der Kreuzung der Hengst-Landesstraße mit der B138 in Edlbach (Bezirk Kirchdorf) ereignet. Die Jugendliche war mit dem Moped auf der Landesstraße unterwegs, und wollte links Richtung Spital am Pyhrn abbiegen. Ein 28-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der B138 Richtung Kirchdorf. Als die 16-Jährige abbog kam es zum rechtwinkeligen Zusammenstoß. Das Moped prallte gegen die Front des Pkw, anschließend wurde die junge Lenkerin gegen die Windschutzscheibe geschleudert und blieb auf der Straße liegen. "Trotz längerer Reanimationsversuche erlag die Jugendliche ihren schweren Verletzungen an der Unfallstelle", teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.