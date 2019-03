Arbeitsschutz auf dem Smartphone

LEONDING. In Österreichs Baubranche entstehen jährlich 3,5 Milliarden Euro an Kosten durch Arbeitsunfälle. Das ergeben Berechnungen der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt.

Senken soll diese Kosten eine Kombination aus Schulungen in Betrieben und per Smartphone. Dieses Konzept präsentierten der technische Händler Haberkorn aus Vorarlberg und die Tiroler Software-Firma Certific gestern, Donnerstag, erstmals in der Haberkorn-Niederlassung in Leonding.

Per App können Arbeiter mehr als 50 Schulungsinhalte mit dem Handy abrufen. Zudem gibt es mobile Trainingsanlagen für professionelles Sichern oder Arbeiten in der Höhe und beengten Räumen. OMV, Novartis, Porr oder Linz AG würden das System bereits nutzen, sagt Certific-Gründer René Hynek.

Haberkorn bietet Pakete für Kunden im Online-Shop an. In Leonding (Vertriebsleiter Siegfried Poldlehner) hat das Unternehmen 85 Mitarbeiter, in der Gruppe sind es 1700, die 452,7 Millionen Euro umsetzen. Mit dem gleichnamigen Freistädter Handels- und Textilbetrieb hat man nichts zu tun. (rom)

