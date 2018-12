Die lange Liste des neuen Landesrats für Wirtschaft

LINZ. Der neue Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner stellte gestern, Montag, bei seiner Antrittspressekonferenz ein umfangreiches Arbeitsprogramm vor.

Markus Achleitner Bild: Land OÖ

Oberösterreich starte wirtschaftlich in einer sehr guten Position. Jetzt gelte es, "sich Spielräume zu verschaffen". Gemeinsam mit standortrelevanten Interessengruppen will der Neo-Politiker eine Wirtschafts- und Forschungsstrategie 2030 ausarbeiten. Sie soll Ende kommenden Jahres fertig sein. Priorität hat für Achleitner das Thema Fachkräfte. Er will Menschen "digital-fit" machen und eine aktive Arbeitsmarktpolitik pflegen. Vor allem in die Qualifizierung von Jugendlichen soll investiert werden.

Breitband hat Priorität

Bei der Infrastruktur liegt der Schwerpunkt auf Breitband. Breitbandanschlüsse sollen in Oberösterreich so selbstverständlich werden wie Wasser- und Kanalanschlüsse. "Die Datenmengen nehmen rasant zu. Wir brauchen Breitband, damit die Versorgung mit Internet in fünf Jahren auch noch funktioniert." (sd)

