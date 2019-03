Tag an der Börse: Bayer und BMW ziehen den DAX runter

FRANKFURT. Mit dem deutschen Leitindex DAX ist es heute, Mittwoch, bergab gegangen. Dies lag an den zwei Schwergewichten Bayer und BMW.

Bild: ODD ANDERSEN (APA/AFP/ODD ANDERSEN)

Bereits früh am Morgen wurde bekannt, dass der Pharmakonzern Bayer in den USA eine herbe Schlappe hinnehmen musste. Es ging um einen Teilprozess um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup der Bayer-Tochter Monsanto. Eine Jury des Bundesbezirksgerichts in San Francisco befand, dass das Produkt ein wesentlicher Faktor für die Lymphdrüsenkrebserkrankung des Klägers Edwin Hardeman gewesen ist. Der Prozess geht nun mit derselben Jury in eine zweite Phase. In dieser werden Haftungsfragen geklärt.

An der Börse bekam Bayer die Rechnung präsentiert. Die Aktien sackten zwischenzeitlich um fast zwölf Prozent ab. Damit wurden fast acht Milliarden Euro an Börsenwert vernichtet. Am Nachmittag erholten sich die Aktien wieder leicht. Weil Bayer ein Schwergewicht im Dax ist, weitete der deutsche Leitindex seine Verluste aus. Gegen Mittag notierte er 1,18 Prozent schwächer bei 11.648,96 Punkten. Am Abend waren es 11.619,85 Punkte.

Auch die Aktien des deutschen Autobauers BMW gerieten im Dax unter Druck. Der Konzern rechnet heuer mit einem weiteren deutlichen Gewinnrückgang, wie Vorstandschef Harald Krüger in München mitteilte. Das Ergebnis vor Steuern werde deutlich unter 8,9 Milliarden Euro liegen, so Krüger und Finanzvorstand Nicolas Peter. Im Vorjahr war das Ergebnis bereits von 10,7 auf 9,8 Milliarden Euro zurückgegangen. BMW plant, bis 2023 zwölf Milliarden Euro einzusparen. Bei den Aktionären kam das nicht gut an. Die BMW-Aktie verlor nach dem Ausblick bis zu fünf Prozent.

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re will nach der Rückkehr zu einem Milliardengewinn im laufenden Jahr noch etwas höher hinaus. Der Überschuss soll 2019 laut Konzern etwa 2,5 Milliarden Euro erreichen. Die Papiere verloren am Mittwoch zuletzt 1,7 Prozent. Analysten sagten, die Munich-Re-Prognosen lägen unter den Markterwartungen.

Kaum Entwicklungen gab es beim heimischen Leitindex ATX. Dieser schloss mit bei 3065,52 Punkten, das war ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Tag davor. Die größten Gewinner an der Wiener Börse: Die Telekom Austria gewann 3,59 Prozent auf 6,93 Euro, die Immofinanz 1,35 Prozent auf 22,5 Euro. Zu den Verlierern zählten unter anderen die Post mit einem Verlust von 2,87 Prozent auf 36,52 Euro sowie die Bawag mit einem Verlust von 2,95 Prozent auf 40,82 Euro.

