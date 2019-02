Prominenter Finanzschub für Grazer Start-up

GRAZ. Dass sich die Wege von Runtastic-Mitgründer Florian Gschwandtner und Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff einmal kreuzen, hätten wohl nur die wenigsten erwartet.

Bild: Instahelp

Nun ist genau das passiert: Der Oberösterreicher und der Wiener beteiligen sich über die Investmentgesellschaften 8eyes sowie Up to Eleven am Grazer Start-up Instahelp. Gemeinsam mit Beteiligungsfirmen der ProSiebenSat.1-Gruppe investieren sie drei Millionen Euro in die Online-Plattform für psychologische Beratung. Dies gab das Unternehmen mit Geschäftsführerin Bernadette Frech gestern, Mittwoch, bekannt.

Instahelp wurde 2015 gegründet. Auf der Online-Plattform können Nutzer über ein Formular Angaben zu ihrer Situation machen. Dann erhalten sie einen von 45 Psychologen zugewiesen, mit dem sie reden können. 40 Minuten Beratung kosten 49 Euro. 65 Prozent gehören den Psychologen, den Rest behält sich Instahelp. Seit dem Start seien es mehr als 22.000 Nutzer gewesen, sagt Unternehmenschefin Frech. Vor allem das Firmensegment wachse stark.

In fünf Ländern in Europa tätig

Mit den drei Millionen Euro will das Unternehmen Produkte entwickeln und die Marktposition festigen. Instahelp ist in fünf Ländern in Europa tätig. Zehn Mitarbeiter setzten zuletzt 600.000 Euro um.

Die Zusage der ProSiebenSat.1-Gruppe erfolgte in der TV-Sendung "2 Minuten, 2 Millionen". In späteren Verhandlungen hätten sich auch Gschwandtner und Wolff zu einem Investment entschlossen. Wer wie viel zu den drei Millionen Euro beisteuert, darüber wurde Stillschweigen vereinbart, heißt es vom Unternehmen.

