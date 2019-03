Startseite Wirtschaft Pegasus Pegasus: Ein bunter Mix an Bewerbern LINZ. Zahlreiche Firmen rittern um den Wirtschaftspreis. Von OÖN, 13. März 2019 - 00:04 Uhr

Seit rund zwei Wochen läuft die Bewerbungsfrist für den größten Wirtschaftspreis des Landes, den Pegasus. Die OÖN und ihre Partner ehren am 6. Juni bei einer großen Gala im Linzer Brucknerhaus bereits zum 26. Mal die besten Unternehmen des Landes.

Gewinner werden in sechs Kategorien ausgezeichnet: Es gibt Preise in den Sparten Leuchttürme, Erfolgsgeschichten, Innovationskaiser und unternehmerisches Lebenswerk. Zudem werden die Unternehmerin/Managerin des Jahres sowie Zukunftshoffnungen ausgezeichnet.

Viele Unternehmen haben sich etwa in der Kategorie Erfolgsgeschichte beworben: Zu ihnen gehört auch die Stoffboutique Kaysoo von Sabine Kastner in Linz.

Hoffnungen auf die Auszeichnung mit dem Preis für die innovativsten Jungunternehmer macht sich Melanie Hofinger: Im Vorjahr hat die ehemalige Verkaufsleiterin die Kunst- und Buchhandlung Veritas in Linz übernommen. Auch die Steyregger Kaffeespezialisten "Die Röster" von Wolfgang Köppl und die Betreiber des Aviva-Hotels in Sankt Stefan am Walde haben sich in dieser Kategorie beworben.

Die Möbeltischlerei Wippro aus Vorderweißenbach möchte Innovationskaiser werden.

Die Teilnahme am Pegasus ist ausschließlich online unter nachrichten.at/pegasus möglich.

Dort besteht die Möglichkeit, Fotos, Dokumente und Links hochzuladen. Alle Bewerber sind automatisch zur Gala im Brucknerhaus eingeladen.

