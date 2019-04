Energie AG bündelt den Vertrieb ihrer Produkte

Bei großen Konzernen weiß der linke Finger nicht was der Rechte macht. Geschweige denn was die andere Hand tut. Auf dem Papier mag es gut klingen, im Endeffekt kommt es auf die Mitarbeiter an und welche Freiheit man ihnen für Lösungen gibt. Dass die fachliche Qualifikation dafür Voraussetzung ist versteht sich wohl von selbst. Leider sind auch hier zwischen Selbstbild und Fremdbild manche Unterschiede.