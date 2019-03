Ein Streit um den Goldschmuck der Braut

LINZ. Islamische Riten bestimmen das Leben religiöser Moslems in Österreich. Bei Rechtsstreitigkeiten nimmt die Zivilgerichtsbarkeit darauf Rücksicht - und zieht auch Grenzen.

Tradition: Türkische Bräute erhalten Goldschmuck als Hochzeitsgeschenk. Bild: OÖN

Circa 700.000 Menschen muslimischen Glaubens leben inzwischen in Österreich. Wie die autochthone Mehrheitsbevölkerung heiraten sie, lassen sich scheiden oder vermachen im Todesfall ihren hinterbliebenen Angehörigen Vermögenswerte. Rechtstreitigkeiten landen dann vor den Zivilgerichten, die sich auch mit islamischen Gebräuchen und Rechtsvorschriften auseinandersetzen müssen. Zwei aktuelle Fälle veranschaulichen, wie die Justiz damit umgeht.

Der türkische Goldschmuck

Einen kleinen Goldschatz bekam die Braut auf einer türkischen Hochzeit in Traun von den Eltern des Bräutigams und ihren Angehörigen geschenkt: Zehn Goldarmbänder und ein goldenes Schmuckset aus Halskette, Ohrringen und Armreifen. Der Wert: geschätzte 30.000 Euro. Wie es der türkischen Tradition entspricht, wurden der Braut die Schmuckstücke während der Hochzeitsfeier vor den Augen der etwa 200 geladenen Gäste umgehängt. Ein paar Tage später wurden die Schmuckstücke in einem Banksafe verwahrt.

Doch das Eheglück währte nur etwa vier Jahre. Die Frau zog aus der gemeinsamen Wohnung aus, übersiedelte nach Ingolstadt und reichte die Scheidung ein. Den im Banksafe verwahrten Goldschmuck nahm sie mit. Der Noch-Ehemann ließ sich dies nicht gefallen und reichte Klage auf Aufhebung der Miteigentumsgemeinschaft (Paragraf 830 ABGB) beim Bezirksgericht Traun ein: die Hälfte des Goldschmucks gehöre ihm, weil dieser bei der Hochzeit beiden Eheleuten geschenkt worden sei.

Doch das Gericht schloss sich der Rechtsansicht der beklagten Frau an und wies die Klage ab: Es sei "vorherrschende Auffassung im türkischen Kulturkreis", dass der bei der Hochzeit der Braut umgehängte Goldschmuck auch ausschließlich der Frau gehöre, um diese im Falle der Trennung finanziell abzusichern. Das Trauner Bezirksgericht verwies dabei auf ähnliche Urteile in Deutschland. "Geschenke an das Brautpaar sind grundsätzlich beiden Eheleuten zuzurechnen", sagt der Linzer Rechtsanwalt Franz Haunschmidt, der die Ehefrau vertritt. Der Goldschmuck stehe aber nach traditionellem islamischem Verständnis ausschließlich der Braut zu. "Das wird von der österreichischen Rechtsordnung auch anerkannt." Denn Schenkungen basieren auf Willenserklärungen, die im Zweifel nach der "Vertrauenstheorie" auszulegen sind und dabei ist das kulturelle Umfeld der Streitparteien entscheidend. Die Chancen, dass das Urteil rechtskräftig wird, seien gut, denn der Rechtsvertreter der Gegenseite habe in Aussicht gestellt, kein Rechtsmittel zu erheben, berichtet Haunschmidt.

Die iranischen Erben

Rechtskräftig durch den Obersten Gerichtshof entschieden wurde kürzlich ein Rechtsstreit zwischen den Erben eines verstorbenen Iraners, der im Raum von Wels lebte und der eine Ehefrau, zwei Söhne und zwei Töchter hinterlassen hat. Gemäß internationalem Privatrecht gilt iranisches Erbrecht, wenn ein iranischer Staatsangehöriger in Österreich verstirbt und auch die Erben hier leben.

Ein Staatsvertrag zwischen Österreich und dem Iran spezifiziere die Erbfolge, sagt Paul Fuchs, Rechtsanwalt in Thalheim, der eine der beiden Töchter rechtlich vertreten hat. Denn das iranische Erbrecht benachteiligt weibliche Erben gröblich: Töchter erben nur halb so viel wie die Söhne. "Das ist traditionsbedingt im Iran so, denn nur die Söhne sind gegebenenfalls für die Eltern unterhaltspflichtig, aber nicht die Töchter."

Diese Ungleichbehandlung wollte die Tochter nicht hinnehmen und zog mit Erfolg vor Gericht. Eine solche Geschlechterdiskriminierung verstoße gegen die "Grundwertungen des österreichischen Rechts" (dem "Ordre Public"), daher gelte bei der Abwicklung der Verlassenschaft nicht iranisches, sondern österreichisches Erbrecht.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema