Rumäne nach Mord an bulgarischer Moderatorin festgenommen

SOFIA. Im Zusammenhang mit dem Mord an der bulgarischen TV-Moderatorin Viktoria Marinowa ist Medieninformationen zufolge ein Rumäne als Tatverdächtiger festgenommen worden.

Die Journalistin Viktoria Marinowa wurde vergewaltigt und ermordet. Bild: HO (TVN.BG)

Das berichtete das bulgarische Staatsradio am Dienstag in Sofia. Eine Bestätigung der Polizei gab es zunächst nicht. Der Verdächtige soll unbestätigten Angaben zufolge auch die moldawische Staatsangehörigkeit haben.

Die Leiche Marinowas wurde am Samstag in einem Park am Donauufer in der Stadt Russe entdeckt, wo sie joggen gegangen war. Sie wurde vergewaltigt. Die Journalistin hatte eine Sendung in einem lokalen Kabelkanal moderiert. In der letzten Ausgabe hatte sie einen Investigativjournalisten aus Rumänien und einen aus Bulgarien zu Gast. Die beiden recherchieren über angeblichen Betrug mit EU-Fördergeldern in Bulgarien.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema