Maibaum stürzte in Bayern beim Aufstellen um: 4 Verletzte

Sie wurden von den Ästen des 25 Meter hohen Baumes getroffen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren und die 52-jährige Frau wurde von der Feuerwehr versorgt und in nahe gelegene Krankenhäuser eingeliefert.

Laut Polizei sollte der Maibaum mit schwerem Gerät aufgestellt werden. Kurz bevor der Baum aufgerichtet war, sei er seitlich weggekippt und habe die vier Personen verletzt. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.

Lesen Sie auch: Unfall beim Maibaum-Aufstellen: Bub von Kranteil getroffen

Zu einem schweren Unfall beim Maibaumaufstellen kam es am Dienstag auch in Tirol: Ein siebenjähriger Bub wurde in Going (Bezirk Kitzbühel) vom oberen Teil eines Krans bzw. dem Ausleger getroffen und schwer verletzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.