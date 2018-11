Kind zwei Jahre in Kofferraum versteckt - Mutter verurteilt

LIMOGES. Weil sie ihr Baby fast zwei Jahre lang unter anderem im Kofferraum eines Auto versteckt hat, ist eine Frau in Frankreich zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden, davon drei auf Bewährung.

In dieser Werkstatt wurde das Kind gefunden Bild: DIARMID COURREGES (APA/AFP/DIARMID COURREGES)

Ein Gericht in Correze im Zentrum des Landes entschied am Freitag auch, dass die Frau sich weitere fünf Jahre regelmäßig einer sozial-gerichtlichen Überwachung unterziehen muss, wie mehrere Medien berichteten.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor acht Jahre gefordert, die Verteidigung Freispruch. Das Kind hat bleibende Schäden zurückbehalten und leidet unter Entwicklungsstörungen.

Wie der Sender France Info berichtete, brachte die Mutter das Mädchen im November 2011 zur Welt, ohne dass es jemand mitbekam. Zu dieser Zeit hatte sie bereits mehrere Kinder. Sie verheimlichte die Geburt, versteckte das Kind in einem ungenutzten Raum des Hauses - und dann schließlich auch im Kofferraum. Sie versorgte das Kind in regelmäßigen Abständen. Angeblich habe es nicht geweint - deshalb habe es niemand gehört. Das Auto parkte sie in der Garage oder auf einem Parkplatz in der Nähe des Hauses. Schließlich fanden Angestellte einer Autowerkstatt das Mädchen nackt und dehydriert im Kofferraum des Wagens.

"Mir ist klar, dass ich ihr viel angetan habe und dass ich mein kleines Mädchen nie wieder sehen werde", sagte die Mutter der kleinen Serena nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP während des Prozesses und bat um Verzeihung. Das kleine Mädchen lebt demnach in einer Pflegefamilie und leidet unter anderen an einem irreversiblen autistischem Syndrom. Der Fall hatte in Frankreich großes Aufsehen erregt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema