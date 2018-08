Er hat den schrägsten Polit-Instagram-Account

Der scheidende NEOS-Chef Matthias Strolz bringt seine fast 25.000 Abonennten auf Instagram immer wieder mit skurrilen Fotomontagen zu schmunzeln.

Lange wird Matthias Strolz, der ja im Frühling seinen Rückzug aus der Politik bekannt gegeben hat (Details dazu hier), die Polit-Bühne nicht mehr mit denkwürdigen Zitaten (einige davon sehen Sie in der Bildergalerie) bespielen. Zu hoffen bleibt, dass zumindest der Instagram-Account des 45-Jährigen weiterhin bestehen bleibt.

Denn während andere Politiker sorgsam von PR-Menschen ausgewählte, makellose Bilder inklusive politische Botschaften posten, bietet der Wiener mit seinen teils dadaistischen Fotomontagen einen erquicklichen Gegenentwurf zu der schönen Scheinwelt seiner Kollegen.

Löwen-Baby und Eiskönigin

So zeigte sich der Noch-Parteichef anlässlich der hohen Temperaturen kürzlich als Eiskönigin aus dem gleichnamigen Disney-Film, in der Handy eine Packung Jolly-Eis, und schrieb dazu "Liebe Hitze, please let it go".

In seiner Instagram-Karriere präsentiere er sich unter anderem als Vladimir Putin auf einem Bären reitend, Löwen-Baby aus "König der Löwen", Mona-Lisa, kleines Flugzeug oder Mozart-Verschnitt. Einige ausgewählte Beispiele zum Schmunzeln oder einfach nur zum Kopfschütteln sehen Sie hier:

prettiest smile Ein Beitrag geteilt von Matthias Strolz (@matstrolz) am Aug 3, 2018 um 9:03 PDT

Wolfgang Amatthias Strolzart. Ein Beitrag geteilt von Matthias Strolz (@matstrolz) am Mär 20, 2018 um 8:24 PDT

