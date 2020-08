OÖN-TV Kompakt: Oberösterreich übernimmt Bundesregelung

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

OÖN-TV Sendung vom 26.08.2020

Oberösterreich lockert seine strenger gefasste Maskenpflicht ab Freitag, damit vor Start der Corona-Ampel überall dieselben Regeln gelten. Wer gegen seine Corona-Strafe vorgeht, hat große Chancen auf Erfolg. Die Hälfte der Einsprüche war bisher erfolgreich. Und: In einem schockierenden Fall von Tierquälerei ist einer Katze in Linz am Schwanz das Fell abgezogen worden.